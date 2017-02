Northern Essex’s Fall 2016 Dean’s List Announced

Dr. William Heineman, vice president of academic and students affairs, Northern Essex Community College, is pleased to announce the appointment of students to the Dean’s List for the Fall 2016 term.

To be included, students must attain a grade point average of 3.3 or higher within the term, carry six or more credits within the term, and be matriculated in a degree program.

With campuses in Haverhill and Lawrence and extension sites in Methuen and Groveland, Northern Essex Community College is a state-assisted college, offering over 70 associate degree and certificate programs as well as hundreds of noncredit courses designed for personal enrichment and career growth. More than 7,300 students are enrolled in credit associate degree and certificate programs on the Haverhill and Lawrence campuses; and another 6,700 take non-credit workforce development and community education classes on campus and at businesses and community sites across the Merrimack Valley. Northern Essex is the only state college located in the lower Merrimack Valley region of Massachusetts.

Northern Essex Community College – Dean’s List

Fall Term 2016

Total: 1653

CT Connecticut Bristol Roy Woodbridge Jeremy Smith Stephanie MA Massachusetts Acton Pickett Amesbury Rebecca Alberigi Megan Austin Jacquelyn Axten Daniel Bailey Kaydra Beal Jessica Bellino Grant Canali Francesco Canney Jaime Caponigro Gregory Castine Colette Collins John Collins Ryan Courtney Liam Darnell Julianne Denault Christine Dirk Elisabeth

Doucette Kerri Doumanian Jesse Duggan Kaitlin Ellen Christopher Evans Alexis Exter Juliett Ferraro Gianni Franklin-Garrett Tia French Lyndsey Gallagher Marissa Heafey Tiana Hobart Michele Howell Samuel Hume Tammy Incontri Adam Jean Bridget Kelleher Kirsten Kerr James L’Italien Nicole Lacerda Ross Lawliss Julia Marinucci Samantha McCarron Brooke McDermit Jessica McKeague Nicole Mooney Patrick Nguyen Amara Nolette Nicole O’Dea Aidan Poulin Denise Pouliot Rosanna Purdy Adelia

Rawson Billie-Jo Resciniti Annmarie Richard Jared Riel Lisa Sheehan Keegan Solimine Jeffrey Sousa Izy Souza Michael Sweazey Krystal Wheeler Kristopher White Brian Wilkins Gregory Zeigler Amesbury Sarah Jacobs Andover Meghan Almanzar Jason Bootman Eric Christopher Andrew Colombo Carly Dessin Basenal Dutton Doreen Ezell Jenn Fang Madeline Ferreira Matthew Julia Reyna Loughlin Sarah Meyette Gemma Pasho Lisa Pesaturo Richard Pong Hyunjung

Richardson Amanda Runge Andrew Schwartz Christopher Sherman Matthew Tavarez Fred Thiele Austin Vernaglia Thomas Williams Bedford Shannon Coburn Beverly David Crean Jonathan Davekos Brett DeCoo Billerica Sugeily Marsh Erica Risher Natalya Simon Boxford Samantha Frasier Paige Gaudreau Codi Greenstein Bradford Noah Alvarado Aracelis Bohanon Julie Bowden Bailey Boyd Patricia Bradley Emily Brown Doris Casey Jennifer Castro Wendy Codair Roland Demarais Alex Giguere Karen Gilbert Tanya Gould Kaitlyn Gynan Jacob Lynch Erin Marino Kristin Morin Courtney Mueller Erik Njeri Kelvin O’Neill Belfort Minerva Pulley Courtney Quinlan Emily Roche Monica Rodriguez Lisa Roussin Jacklyn Samperi Lisa Sanchez Jasmine Sandlin Amanda Santana Yanelis Shipley Michaela Soberon Jennifer Stafford Suezanna Sullivan Samantha Torres Leandra Walker Brockton Elisabeth Duplessy Neil

Burlington

Vo Byfield Vincent Marks Gabriel Schade Cambridge Dean Torres Chelmsford Joseph Cammarata Robert Jendrock Danvers Kyle Kossowan Dracut Andrea Daigle Dakota Dery Jodie Donnelly Kayla Emond Kaitlyn Freeman Alexandra Gadbois Brandon Gagne Lauren Hayes Elaine Hoffman Melina Leavitt Alexandra Martin Thomas McGarry Caragh Mellonakos Zachary Ndungu Joan Ouellette Jennifer Panniello Jason Rios Hannah Theodore Christina

Essex

Mobley Everett Alexis Carrenard Rose Vo Framingham Xoa Gathogo Leah Vergara-Cousins Georgetown Sophia Brockelbank Karen Eaton Sarita Flynn Amanda LaFrance Adam Lewis Cassandra MacRae Justin McManus Demitra Percival Patrick Prescott Benjamin Quinn Sheryl Savage Sheryl Shepherd Gloucester Amanda Aiello Nicholas Horne Lauren MacLeod Groveland Douglas Bender Laura Caponigro Andrea Collins Cailyn

Drillis Kyle Fedynyshyn Walter Gartside Stephanie Greene Amanda Hean Jeremy Hughes Keshani Issa Dylan Jones Owen Jordan Megan Joyall Benjamin Knox Kyle Lavender Emily Lesiczka Madison MacNutt Shannon Nadeau Jana Nalchajian David Olivera Jaime Rhudick Kenneth Robinson Lindsey Santos Adriana Scott Natalie Vigliotta Vincent Weeks Haverhill Sara Abbruzzese Paul Aguilo Oliver Aguirre Jaylene Aguirre Marta Aguirre Sheila Alaboudi Ryan Alamilla Adriana Alestock Alexis

Ali Hazrat Alicea Jessica Alicea Rose Alomar Jennifer Alper Jennifer Anderson Jonathon Arias Maria Arias Peter Arsenault Alicia Astacio Bryan Bailey Erik Banks Karissa Barkas Alexander Barlow Courtney Barnett Olivia Barone Nina Beato Ady Beliveau Melinda Beliveau Stephen Bellahalea Rose Belmont David Bergeron Samuel Bevilacqua Andrea Blanchette Scott Bly Jared Bocchetti Marissa Bodemer Connie Bodwell Myranda Boudreau Alyssa Bowen Eliza Boyle Bethany Brasier Madison

Brent Joseph Brown Tiffanee Bushway Amanda Buzan Zaida Byerley Max Campbell Aubrie Carbone Max Carmona Corina Carrasquillo Marisa Casimir Smeralda Cayer Jessica Cedano Massiel Ceder Kelsey Chamoun Camile Chase Julianne Clifford Caitlin Colon Maria Comtois Brianna Conners Alex Conte Michael Coorey Whitnei Cruz Dionisio Cruz Mariah Cunningham John Dacey Timothy Daly Christine David Tyler DeDios Maria DeMaris Ashleigh DeMatteo Anthony-Mark DeNuccio Alyssa Dellechiaie Lisa

Descombes Saudine Desiderio Sarah Deziel David DiMattia Joshua Diamond Nicole Diehl Loretta Dorestant Edelth Dos Santos Karen Doucette Johanna Dryden Annabel Duckworth Sabrina Dysart Susan Edward Lania Edwards Cody Enwere Emeka Escoto Lizmailyn Feind Brody Finlay Sarah Finn Joseph Fitzgerald Aidan Foster James Fountaine Christopher Frasca Amy Frascone Nicole Gagne Matthew Gaston Mashirley Gauthier Corey Genao Francisco Germain Donald Giarrusso Amy Given Julianna Godin Caitlyn

Gonzalez Emmanuel Gonzalez Omayra Gonzalez Victoria Gonzalez Yamell Gordon Caley Gordon Dominic Grant Ryisha Grew Wesley Grieco Danielle Gunsever Ibrahim Hailson Katherine Hak Sophath Hamani Adel Hamel Sabrina Hampton Gwendolyn Hannagan Stephanie Hastings Samantha Hennessy Michael Hernandez Belkis Hernandez Smarlin Hoar Edward Hovnanian Nina Huberdeau Brian Hudson Maryanne Ingalls Derek Isaacman Sean Janackas Mindy Janeliunas Amy Jimenez Stephanie Joaquin Jonathan Johnston Kim Joyce Keith

Kairalla Fady Katulege Rebecca Kelley-Auclair Erin Kelly Hannah Kemp Kassandra Khan Viktoriya Kinser Justine Kinyanjui-Nganga Mary Konomi Mimoza Lacroix Zachary Lambert Kevin LeBaron Shawn Learoyd Matthew Leuchter John Leveille Nancy Limoli Caitlin Lindsay Amanda Linnell Lawrence Lopez Lesley Lynds Austin MacMillan Victoria Maffris Gregory Mahlandt Laura Maldonado Melonny Martin Christine Martinez Johanna Mathurin Hygdrea Mathurin Hygina Matoka Nana Karene McCormick Lisa McDowell Rachel McGrath Kayla

McGrath Thomas McLaughlin Jenna Melendez Diana Melendez Sandra Meli Joseph Mendez Luisairy Merino Bryan Miranda Karl Molloy Kerry Montisanti Joshua Mooradian Samuel Morelle-Macduff Jennifer Moses Olivia Mosher Kimberly Moulison Natalie Muir Tammy Murati Gentjana Naugler Robert Naylor Jenna Nguyen Kelly Nicolosi Christina Nieves Jazmin Nieves Nina Njeri Margaret Ntar Casimir O’Flaherty Erica Ordzie Jesse Ortiz Maritza Pacheco Charles Page Brenan Palmer Joshua Pelaez Maximo

Pendleton Kerianne Perella Krystal Pereyra Vidarli Perez Christian Pettinati Patricia Pettingell Marcelina Pezzella Alexandra Pfifferling Amanda Pham Jessica Phelps Jessica Pichinte Jackelin Pla Xionnett Plaisted Susan Polizzotti Jaclyn Provencher James Quintero Nicson Quiroz Karina Ramirez Brianna Ramos-Montilla Esmirna Raymond Brittany Rheault Emmaline Riendeau Isabella Riley Jordan Rivera Janet Robergeau Pierre Robles Janet Roche Kathryn Roche Sarah Rodriguez Peter Rodriguez Stephanie Rodriguez-Santiago Carlos Rogers Nicole

Rollins William

Roof Samuel

Ruiz Alize

Rustani Brianna

Saenz Joshua

Sahlas Matthew

Salcedo Jason

Sanchez Graciela

Sanchez Nydia

Sanford Thane

Santana Milquely

Santiago Jessica

Santiago Lissette

Sarante Maria

Scaglione Marc

Schumann Yendy Scott Carrie

Sevene Amy

Shapiro Owen Sheaff Kolby

Sifre Christine

Silverio de Fabian Nancy

Sisco Emi

Small Erica

Smith Justin

Smith Wm.-Brennen

Snyder David

Solimine Jennifer

Solis Angel

Souliotis Panagiota

Souther David

Spero Dean

Stevenson Kenneth Strangman Morgan Stuart Nathan Sullivan Joyelle Tascon Alyssa Tiburcio Gisselle Tinkham Larissa Tran Peter Valcanas Lisa Vasko-Bennett Clair Vets Samantha Vong Linh Vourtsas Dimitra Vourtsas Joanna Walker Emily Walton Devan Wezesa Jason Wilkins Autumn Wilkins Lucas Wilkins Veronica Williams Heidi Wood Kyle Yagual Julia Yepes Laura Ynoa Yesenia Zimmermann Tanya Zukofski Hubbardston Steven McHugh Ipswich Pamela DiNapoli Aaron

McDermet Lawrence Clare Abreu Albelys Abreu Eliana Abreu Noemi Abreu Apolinar Thania Aitcheson Celenia Alberto Alberto Alberto Luis Alcantara Victor Almanzar Atanis Almarante Guilianys Almengo Yohanna Almonor Kaisha Almonte Dennes Almonte Yineris Amero Alexandra Amezaga Marielis Antigua Francisco Antra Mohammed Aparicio Milton Aponte Yomaris Arias Shakyra Arias-Ovalles Jonathan Astacio Grullon Mayerley Aswani Nicholas Aviles Angelica Badia Karina Batista Fergie Batista Randy Batista-Hernandez Xiomara Beaulieu Lisa

Bencosme Gabriel Bernard Nathalie Berrada Bouzid Siham Berrios Soraya Berube Daniel Beverage Benjamin Bisono Sebastian Blanco Jesus Bonilla Samuel Bordas Heidy Boursiquot Fauster Brayak Danielle Breen Ashley Breton Chris Brito Yatmil Buchet Noella Cabrera Bethsabe Cabrera Leiza Cabrera Orlando Caceres Waleska Caceres Yamilca Calcano Sanchez Jose Camilo Genesis Candelario Shirley Carpio Dioselyn Carranza Shauna Carvajal Elizabeth Castillo Juan Castillo Yanelys Ceballos Milkania Ceballos Yohaira Centeno-Medina Leslie

Cepeda Julissa Chavez-Hernandez Daniela Collado Ranluis Colon Cindy Colon Luz Compres Alexandy Contreras Reymi Cordero Chabely Cordero Leger Joan Corniel Cristabel Corniel Kathryn Corona-Perez Nieves Correa Kaitlyn Cosme Sagrario Cruz Diana Cruz Idalsy Cruz Idelka Cruz Islandia Cruz Rosiel Cruz Sean Cuevas Sherby Curley Jordan Curtis Anthony Davila Jennie Davila-Richiez Angelie De La Cruz Haylis DeBenedetto Jessica DeLaCruz Luisanny DeLaCruz Samantha DeLaCruz Yacaira DeLosSantos Eduardo DeMata Carlos

Delacruz Johanny Delacruz Juan Delgado Yeraida Delorey Craig Demoya Elisset Depena Cesar Desauguste Dina Deth Kenn Diaz Alba Diaz Cristal Diaz Juan Diaz Yareliz Disla Laudys Dowd John Duran Marilyn Echevarria Estelvin ElPenord Darly Encarnacion Francisca Espinal Darleny Espinal Juan Espinal Rashelly Fernandez Jean Fernandez Jose Ferreyra Berlina Figueroa Angelica Flores Aurea Flores Heilyn Flores Rubelys Franco Cristopher Galva Edgar Garcia Adelina Garcia Agustin

Garcia Carmen Garcia Chantelle Garcia Denelys Garcia Diana Garcia Felix Garcia Hazury Garcia Joan Garcia Vicky Garver Jasmine Genao Jamilette Genao Ramfis Genao Reyna Geronimo Leslie Giannatsis Daniel Godard Louise Gomez Antonio Gomez Cintia Gomez Pedro Gomez Persio Gonzalez Chabeli Gonzalez Cristina Gonzalez Damilka Gonzalez Eddelyn Gonzalez Emely Gonzalez Jaime Gonzalez Joelvi Gonzalez Luis Gonzalez Melanie Gonzalez Reinaqueen Graciano Taiana Grullon Jhopse Guillen Gesselle

Gutierrez Danissa Guzman Leonela Guzman Mariadelmar Guzman Mary Guzman Pamela Hechavarria Yexis Heggarty Danna Henriquez Dynozka Henriquez Kadir Hernandez Nataly Herrera Jenifer Hester Dana Hiraldo Betssy Holguin Christina Howard Frederick Infante Jancarlos Inoa Estefany Inoa-Lopez Eduardo Javier Christian Javier Jose Javier Sheryll Johnson Jermaine Johnson Tonia Kandjanga Eunyce Kazadi Raissa Lajara Rojas Paola Lara April Lazo Ivonne Le Han Leger Ladis Leon Xeson Leon-Ortiz Yaimer

Londono Jhonatan Lopez Abigail Lopez Rosa Lopez Wesley Lora Michael Lowe Jude Lucas Hidalgo Nadia Lucas-Lebron Eduardo Lugo Hector Luis Tiffany Lumingu Jonathan Luna Fidel Lynch Chelsea Lyons Livia Maldonado Ana Maldonado Elissa Manzueta-Cruz Darielys Marcano Elizabeth Marinez Yanibel Marte Lisley Marte Vargas Ambar Martinez Arsenio Martinez Belgris Martinez Cindy Martinez Rigoberto Martinez Sheyla Martinez Yesenia Matos Sury Medina Michelle Medrano Lennis Medrano Michelle Mejia Amdery

Mejia Juan Mejia Orlando Melendez Jarritza Melendez Keyleen Melendez Kimberlith Mendoza Katiana Mercedes Yenni Merejo Ailette Metivier Yageisy Metivier Yarilyn Mieses Edgrin Miller Tamika Minaya Angelica Molloy Ryan Montero Talisha Monterroso Adriana Montes Yasmin Montesquieu Braulio MontillaJavier Nefy Mora Caterina Mora Jasmin Morales Stephanie Morales Castro Yasmeiri Moronta Alyssa Mota Luxandra Moya Christopher Moya Wanda Munoz Jennifer Nadeau Joseph Nguyen Giang Nguyen Son Nguyen Thao

Nieves Mileinni Nivar Maria Njeri Purity Norton Kaitlyn Nunez Jaxira Nunez Jennifer Nunez Lexia Ogando Ismailin Olivares Marlin Oliver Luz Ortega Briadmnis Ortiz Adriana Ortiz Bernardino Ortiz Robert Ortiz Ruth Otavo Jazmine Ovalle Doris Ozuna Ashley Parra Jamely Parra-Mejia Yasory Paula Crisleidy Paulin Widley Paulino Marlene Pech Thavady Peguero Angel Peguero Eric Peguero Wilda Pelegrin Marcos Pena Ana Pena Angela Pena Edgardo Pena Enmanuel

Pena Jomaris Pena Rosnelly Perdomo-Marte Edwards Perez Brian Perez Karina Perez Odania Perez Yonaly Perez Yuleidy Perez Marte Delianny Perez-Garcia Francheska Pichardo-Lebron Rosa Pietri Julimar Pimentel Emely Pita Eric Pizarro Kerubina Polanco Doly Polanco Milagros Poly Patrick Ponciano Margarita Porter David Portillo Cecia Portillo Susan Prescott Jeremiah Puello Licelot Putten Wesley Quezada Marlene Quezada Stephanie Quinones Sarai Quintana Joycelin Ramos Brayan Ramos Eunice Ramos Luis

Ramos Yamylet Rapaglia-Santos Janesa Raymond Michael Resto Salgado Bernardo Reyes Gerson Reyes Sharindelle Rivera Angel Rivera Raquel Rivera Rocio Roberts Enma Robles Luis Rodriguez Crystal Rodriguez Darmaris Rodriguez Domingo Rodriguez Eridania Rodriguez Karyz Rodriguez Keyla Rodriguez Krystine Rodriguez Yessenia Rodriguez-Garcia Yannerys Rom Rothmany Romero Delilah Rondon Yahaira Rosa Claribel Rosa Emely Rosa Katherine Rosado Grisselly Rosales Jacqueline Rosario Elisaul Rosario Gisselle Rosario-Valentin Leticia Ruiz Jackelyn

Sanchez Nayara Sanchez Ronney Santana Lillian Santana Rosalinda Santiago Julie Santos Hansel Santos Karolin Santos Raquel Sapon Vickiana Severino Albelizath Shah Syed Shrestha Shrijana Silveira Shana Silverio Licelot Sok Judy Soriano Roberto Soto Estephani Soto Janci Soto Keyani Stewart Megan Strobel Kayla Suero Stephany Tejada Shandelle Tejada Waldy Ton Binh Torres Amariliz Torres Joel Torres Katherine Torres Serena Torres Rivera Ashley Torres-Ortega Anderson Truong Phuong

Tukahabwa Edida Ubiera De Perez Margia Urena Perez Juan Urena-Polanco Silvia Valdez Issa Valentin Elisandra Vargas Alexander Vargas Alexedene Vargas Greilyn Vargas Naomi Vasquez Angelica Vasquez Beatriz Vasquez Martha Vazquez Valeria Velez Brittany Velez-Pagan Stephanie Veloz Isaura Ventura Almida Ventura Katherine Veras Lariselle Vilar Carlos Villalona Ulenney Villar Kevelyn West Janis White Kassie Yambo Zoraida Zaarour Joseph Zucco-Ruiz Lawrence Maria Abreu Kelvin Harmon Veronica

Littleton

Duong Lowell Richard Brow Tiffeny Brown Irene Cabral Kari Cabrera Jessica Carignan David Castro Carisa Chan Matinol DeRemer Deandra Fauvel Shauna Fornah Lois Furnish Dallas Grady Connor Hernandez Cristina Kammavongsa Kendra Lafond Amber Lee Katherine McKinney Terence Muiruri Anne Mumo George Muniz Sila Mwaniki Caroline Mwathi Sharon Nalwanga Dores Nuth Linda Patino Michelle Perez Yaritza Rivera Khiabet Rodriguez Harold

Rondeau Lisa Salem Alison Som Laury Soy Theresa Tinega Wilfred Torla Paul Torres Kimberly Tyree-Rosa Nadia Waitathu Joseph Wolfe Lynn Amanda Doucette Micaela Reyes Josephina Volpe Lynnfield Sharrie Timas Lidia Winsor Malden Olivia Navarro Eliana Pomare Jaymes Rabe Charles Royal Medford Cecilene Williams Merrimac Kyla-Jean Attwood Michelle Barlow Brandon Connor Andrew Cousins Kimberly D’Orsi Michael

Denny Hillari Gariepy Andrea Heaphy Brianna King Meagan LaPlante Rachael Lischke Whitney Lustenberger Lucas Marden Susan Michaud Catherine Miracle Caitlin Niven Kenneth O’Connor Meghan Palmer Matthew Phair Meghan Quinn Briar Spinelli Jennifer Spohn Jonathan Sullivan Michael Thomas Heather Vigneault Benjamin Williamson Methuen John Abreu Rosalin Adames Morgan Al Chammas Elie Albert Olga Aleksa Kelly Amenta Riccardo Angelini Nicholas Antunes Stefanie Aygun Bedir Aziz Austin Baez Angel Baglione Tealla Baker Brianne Baranowski Daniel

Bautista De Morales Kenya

Beauregard Amanda Bedrosian Nicole Birch Andrea Bono Meagan Boyle Darla Brodette Eric Broomes Andrea Brown Austin Brown Joseph Buonanno Karen Burns Katie Cabral Lizbeth Cadet Arlin Calderon Karina Calderon Melvin Callina Danielle Camasso Randy Capellan Karen Carlo Dylan Carriere Charles Castro Manuel Cesar Giovanni Christie Savanna Colon Angie Cooper Caren Coppola Mariah Cornelio Maireni Cornu Chantal Coutu Kristi Cover Alexandra Craig Courtney Crane John DaRocha Olivia Davidson Kelli DeFuria Claudia DeLaRosa Roxana

DeLosSantos Galan Junior

DeSimone Katelyn DeSimone Trevor Demers Kyle DesRoches Amanda Descoteaux Danielle Desfosses Caitlin DiBella Kayla Diaz Luisanna Diaz Sebastian Difo Rocherly Duma Bethany Dushame Matthew Earnshaw Susan Edgerly Mary Espinal Ana Espinal Yanira Ewing Meaghan Fabian Yonalis Feliz Matthew Fernandez Solennys Ferrara Anthony Fontanez Marielys

Frias Lexus Friedrich Elizabeth Galitsyn Olga Garcia Diana Garcia Klinbert Gardner David Gardner Tracy Gibson Kayleigh Giroux Amanda Goggin Kristal Gonzalez Abimelec Gonzalez Ana Gonzalez Cinthia Gonzalez Nadeshy Grey-DeSierra Jhonson Guthrie Julie Gutierrez Amelia Hamilton Katie Heckenlively Amanda Herrera Abreu Ariorca Jerez Robles Danny Johara Fatematuj Jusino Jivannette Kellerman Alyssa Ko Zion Kowalik James Laboy Amber Labrecque Aaron Lanouette Eric Le Andrew Le Tai LeBlanc Christopher

LeBlanc Susan Leahy Kathleen Lefebvre Melissa Lemire Jeimy Lemire Nicholas Lilja Jennifer Lopez Nathalie Lopez Rosanny Luciano Carmen Lydon Jillian MacMillan Kayla Martineau Kaitlyn Martinez Isisflor Martinez Leaniz Mastrangelo Francesca May Katelyn McAndrew Brian McCarty Patrick McGonagle Shanleigh Mele Nicholas Mendez Julissa Menzies Peter Mesidor Ercania Miele Timothy Monegro Johanna Morin Kristina Motta Nicholas Moussa Pascale Mullen Brian Nguyen Han Nickerson Amber Nimmo Courtney

Noel Djonny Nyaga Betty Nyandat Beverly Ortiz Stephanie Ovalle Joshua Pacula Nicole Park Kevin Patel Ashini Patel Hitanshu Pereira Juana Perella Kristina Perez Kenly Perez-Lora Ramon Pierre Patrick Pinheiro Samantha Portorreal Ashley Potter Kady Potter Kayla Powers Sabrina Rabs Heather Racioppi Christopher Ramirez Wendy Rentas Nadine Rivera Carmen Rivera Stephanie Robichaud Joseph Robles Luis Rodriguez Candra Rodriguez Kiara Rodriguez Rosa Romero Johanna Rosario Brayan

Saade Serena Saba Sophia Saffie Holly Saleh Rami Sanchez Katie Santana Oliver Santiago Amalia Santiago Freddy Santiago Melina Santos Kimberly Sanz Francisco Sciuto Amanda Sheehan Veronica Silva Kaitlin Soares Stephanie Sosa Tejada Amhel Stanganelli Francis Sullivan Jenifer Summerlin Meaghan Sutherland William Sutton Deric Swenson Carl Tangui Leonel Tapia Giohanna Tejeda Ricardo Tellez Michelle Torrisi Tara Tran Chau Tran Judy Trinh Minh Urbaez Ronny Urbanek Katherine

Urena Kaysha Urena Vargas Jorge Velez Xavier Victoria Chery Viera Gladys Walkowicz Samantha Wanjihia Anne Westaway Priscilla Wilmot Ryan Wilson GerriLynn Winegar Melana Winn-Afonso Lisa Yurewicz Mark Zhou Shoufa Zins Jessica Zinsmeister Methuen Emily Jackson Middleton Jasmine White Newbury Joshua Cavanaugh Newburyport Colin Amato Francesca Baikewicz Susan Bell Peter Brocher Elizabeth Care Cody Clarke Christopher Clarke Janna

Cole Caitlyn Dalton Brandon Davis James Davis Parker Feroce Daniel Fowler Jeffery Gibbons Christopher Harrington Nina Hewett Matthew Hodges Jacqueline Holaday Kathryn Holohan Bennett John Althea Larcome Shelby Lawrence Kelleigh-Anne Logan Denise Meredith Meaghan Miller Wesley Monahan Kyle Murray Adam O’Donnell Brooke Okaya Isabel Plotner Meagan Robidoux Danielle Romero Brendan Souza Samantha Stevens Monique Toye Carolyn Wolpert North Andover Justin Albrecht Robert Allen Robert

Beausang James Beninato Samuel Borges Jessica Brouder Emily Buck Graham Burke Declan Callahan Michaela Cifuentes Edgar Cincotta Nicholas Clunie Crystal Delatorre Kenny Deniega Victoria Doherty Steven Donovan Alyssa Durning Sarah Fitzgerald Joshua Fothergill Natalie Galvin Brenda Gil Cristal Halenda Robert Hamdi Sharif Hawkins Tanya Heras Nicholas Ho Au Hong Kevin Hyyti Katlyn-Anna Irawan Ferry Japarov Alina Justin Joanna K Manda- Laure Kusa Marcy Lepicki Rafal

Lever Brett Levitt Katie Ly Sanh MacDonald Calum Manning Stephen Mendieta Maria Metheny Laura Miller Philip Mills-Robinson Kevin Mittameeda Preethi Morano Kiana Morin Alexander Mullaly Shannon Ndirangu Judy Nguyen Thanh Ninga Yvonne Nocco Yuliya Papastavrou Petros Petrosillo Marco Pietrowski Daniel Poss Jennifer Reguig Nora Risacher Jacob Rogers Breanne Stanuchenski Danielle Strom Monica Thulla Sallay Titus Gordon White Arielle Willwerth Zachary Young Michael Zawil Ramses

North Billerica

Spera North Chelmsford Courtney Miskell Tara Perelmuter Shari Santiago North Reading Stephanie Durham Matt Field Winfield Foley James Keene North andover Barbara Muthee Peabody Steve Erkkila Kathleen Lendall Rick Nunez Ricardo O’Brien Pepperell Thomas MacCoy Reading Heather Sciuto Gillian Swanson Rowley Lauren Barry Amanda Diehl Robert Hardy Nicole Kacherian Madison

Kolosey Savannah McManus Patrick Plotner Salem Katherine Lang Erik Pimentel Salisbury Crismela Christ Charles Clogston Alicia Cloutier JoAnne Cox Neal Dascoli Michael Ducott Sarah Fanaras Christian Figueredo Brandon Fisher Amanda Fortin Melanna Foster Emily Gaynor Wendi Ingham Jonathan Jeuvelis Kristen LeBlanc Sarah Leary Kelsi Lynch Katee Martin Audrey Mason Katlyn McNulty MaryAnne Miles Timothy Milton Andrew Morrissey Delaney Noyvimol Patsathorn

Paulis Megan Provost Tayler Rolfe Kiana Smith Kelley Talas Nicole Wall Harrison Wheeler Saugus Paige Nikolas Sterling George Ojambo Stoneham James McManus Swampscott Caitlyn Sweeney Tewksbury DeAnn Bird Sarah Carmona Shianne Cordwell Trevor Harris Jo-Ann Katz Erika Lucia Matthew Michaud Brendan Ogden Tyngsboro Noelle Patel Tyngsborough Viraj Brothers Jeannine

Wakefield

Buccigross West Newbury Heidi Beauparlant Theodore Cahaly Peter Donahue Jacqueline Evans Tyler Galligan Emily Huberdeau Cheyenne Omasta Westford Coltin Thibodeau Wilmington Travis Assenza Jennifer Backman Jessica Beray Jomikeson Hooper George Juergens Winchester Ling German Sofia Johansen Woburn Jack DiVeglia Angela Serunjogi Worcester Ronald Dobson Jerome

ME Maine

Harrison

Bavaro Kittery Demitria McKinley Matthew Silva Lindsey NH New Hampshire Atkinson Arena Samantha Bowles Brittney Burke Connor Carney Corris Davies Susan Foster Logan Graham Glover Katrina Huberdeau Abigail Komornick Michael LaRosa Domenic Langlois Rebecca Ryan Abigail Semenetz Taylor Tomasi Kathryn Torosian Auburn Madelynne Hill Bedford Bethany Wiggins Belmont Ryan Schroth Audrey

Bow

Mitchell Brentwood Maria Mucci Brookline Lindsey Reilly Candia Bonnie Murphy Chester Alyssa Townsend Concord Haley Ruffin Danville Keenan Cimino Elizabeth Collins Ashley Freeman Shawna Gilardi Sabrina Golas Thaddeus Kalil Makensie Obi Yazmin Pelechowicz Nicholas Thornhill Seth Troisi Derry Cherie Abreu Christina Bowers Anthony Broadbent Kevin Freitas Patrick Gauthier Ashley Graham Jeffrey Gulezian Michael Harper Robert Leonardo Alyssa MacDonald Sarina Manter Walter Marraffa Dominic Ouellette Kevin Rand Heather Scioscia Shannon Walker Dover Nicholas Croteau East Hampstead Faith Ashford Caleb Gallant Tyla Henderson Mary Riley Jessica Sandberg Justin Soraghan East Kingston John Caswell John Voisine Epping Kristin Walters Exeter Christopher Rogers Jennilee

Fremont

Doyle Xavier Lavelle Ryan Palmer Colton Simoneau Briana Vondrasek Gilmanton Cristin Thibodeau Greenland Breanna Duguay Hampstead Christian DeLuca Abigail Giroux Elizabeth Root Meghan Routier Kali Wilder Hampton Holly Cadena Karla Cobb Jarrod Florent Rebecca Grant Jordan Martin Christie Provencher Alyssa Rich Hampton Falls Madison Daniels Nathan Evans Teagan McIlveen Laura Regan-Kelley Sarah

Hudson

Dillon Samantha Floyd Adam McInnis Kensington Haley Noyes Kingston Erin Anzalone Nathaniel Berube Jennifer Fortin Melanie Gagnon Sara Hart Thomas Kostiew Margaret L’Antigua Sally Loehr Shawna Phillips Kristen Quigley Zachary Rines Sarah Sammon Stephanie Zhang Laconia Man Nault Londonderry Halie Barreto Susana Matthieu Shauna McCullough Megan Pingree Londonderry Matthew Alix Holly

Manchester

Anderson Allen

Bennet Ashleigh

Cote Julieann

Decker Elizabeth

Fleese Kelsey

Sheehan Carla

Vincent Erin

Merrimack

Armstrong Scott

Centrella Rebecca

Dutton Stephanie

Nashua

Goncalves Monteiro Kleopatra

LeBlanc Matthew

Newmarket

Nichelson Tabitha

Newton

Brick Clifton

Derosier Brianna

Faulconer Michael

King Nathaniel

O’Keefe Patrick

Pantinas Nicholas

Scruton Robert

Sevigny Brian

Smith Madison

Wood Ryan

North Hampton

Ayala Erika

Fitzsimmons Jennifer

Pelham Deacon Alyssa Mansur Brianna Mumbauer Nicole Paquette Plaistow Nicole Andraktos Hannah Catino Jessica Cheng Bi-wen Donahue Lauren Dunn Shy-Ann Eason Linda Feeney Shauna Greene Shayne Hamel Michaela Jenkins Joanne Jones Kendra Maltais Benjamin Marcelonis Kyla Martin Ashley Morin Daniel Pelletier Tyler Randall Morgan Rockholt Josi Sheldon Raina Sidor Aurora Silva Tyler Sulesky Adina Sulesky Khelsi Torrissi Bailey

Unger Nicholas Warren Jennifer Wheeler Portsmouth Ashley Feliz Raymond Stefanie Donahue Tori Gallant Salem Erin Bergeron Vanessa Bolvin Kristy Boudreau Molly Bourland James Brust Georgia Burnham Bryanna Campbell Erin Carelli Taylor Catanzaro Allyson Chickering Glenn Ciarlone Nicole Cummings Ryan DeRubeis Zachary Dell’Ali Ariana DiMario Nikki Ellson Cassandra Errico Kenneth Feole Jacob Fredette Nina-Teresa Frias Gabriel Gallant Joshua Garabedian Bria

Goddu Linda Gomez Jissel Gosselin Marc-David Gostanian Nicholas Griskevich Lauren Hamel Austin Keenan Kiley Khoury Austin Lamprey Shane Lehner Erin Lewis Alexander Littlefield Kayla Mahoney Ashley Maputol Michela Martin Diana McGuire Krystin McManus Mercedez Messer Cameron Oatman Stephen Petralia Robert Phair Evan Pietrantonio Marcus Piscopo Jessica Provencher Marissa Quinn Molly Riley Kayla Rodger Melanie Russo Anthony Ryer Zachary Scuderi Michael Spinney Kaitlin Sullivan Devin

Tudisco Charlene Voltero Elizabeth Walsh Michael Yepes Gonzalez Sandown Daniel Allen Derrick Atherton Taylor Botting Louise Donnellan Nicholas Donohoe Amity Ellis Jesse Foley Danielle Ligato Kathryn Makepeace Zachory Martel Angela McCarthy Rachell McCormack Tyler McCully Scott Roy Brenna Tapley Seabrook Allyson Baillargeon Dalton Bomba Amanda Castro Maelan DiMare Brittney Hartnett Drew Nicolini Jenny Strickland Savannah Theriault South Hampton Toni Ducharme Jeanmarie

Wilton

Steevens Windham Nolan Davis Shadane Galasso Larry RI Rhode Island Lincoln Walker Carrie

Tom Duggan Tom Duggan is president and publisher of The Valley Patriot Newspaper in North Andover Massachusetts, a #1 Best Selling Author, Host of the Paying Attention Radio Program on WCAP in Lowell, lectures on media bias and police issues, is a former Lawrence School Committeeman, former political director for Mass. Citizens Alliance, and a 1990 Police Survivor. You can email your comments to valleypatriot@aol.com. More Posts - Website Follow Me: